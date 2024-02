Behörden Mehr Familienstiftungen in Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz sind im vergangenen Jahr insgesamt 96 neue Stiftungen anerkannt worden. Dies seien 36 mehr als ein Jahr zuvor, teilte die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier als landesweit zuständige Stiftungsbehörde der Deutschen Presse-Agentur mit. Die Zahl der darunter neu gegründeten privaten Stiftungen habe sich in dem Zeitraum von 32 auf 67 mehr als verdoppelt. Besonders gefragt sind demnach Familienstiftungen. Man könne sagen: Insgesamt habe die Zahl der Familienstiftungen seit 2018 „stark zugenommen“.