Mehr Fahrten auf der Mittelrheinbahn

Koblenz/Mainz Auf der Mittelrheinbahn sollen zwischen Mainz und Koblenz ab kommenden Montag (3. Februar) wieder mehr Züge fahren. Das kündigte die Trans Regio in Koblenz am Donnerstag an. Auf dem Abschnitt würden unter der Woche täglich zwei zusätzliche Fahrten angeboten.



Die entsprechenden Ersatzbusse entfielen daher.