Mehr Einschreibungen an Hochschulen in Rheinland-Pfalz

Mainz Der teilweise rückläufige Trend bei den Erstsemester-Zahlen an Hochschulen in Rheinland-Pfalz hat sich in diesem Wintersemester insgesamt nicht weiter fortgesetzt. An der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz sei die Zahl der neuen Studierenden etwa gleich geblieben, sagte eine Sprecherin.

Eine Steigerung gab es am Campus Koblenz, in Trier haben sich weniger Studenten neu eingeschrieben. Die Hochschule in Kaiserslautern erreicht nach Angaben einer Sprecherin mit 1600 nahezu den Rekord vom Wintersemester 2014/15. Eine endgültige Bilanz lässt sich noch nicht ziehen, da noch bis Mitte November Einschreibungen möglich sind.

Die Uni Mainz begrüßte rund 5600 Erstsemester und damit etwa ebenso viele wie ein Jahr zuvor. Die Gesamtzahl der Studierenden bleibt damit bei mehr als 31 000. An der Hochschule Trier sei die Zahl der Neueinschreibungen hingegen etwas zurückgegangen, sagte eine Sprecherin.