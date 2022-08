Verkehr : Mehr E-Auto-Ladesäulen: Wissing appelliert an Bürgermeister

Mainz Bundesverkehrsminister Wissing dringt beim Ausbau der E-Auto-Ladesäulen auf mehr Tempo. Eine Schlüsselrolle sieht der FDP-Politiker bei den Kommunen. Die haben Ideen, aber auch Wünsche.

Bundesverkehrsminister Volker Wissing hat an die Kommunen appelliert, sich für den Ausbau von E-Auto-Ladesäulen stark zu machen. „Ich kann nur jeder Bürgermeisterin und jedem Bürgermeister empfehlen, das Thema sehr, sehr ernst zu nehmen“, sagte der FDP-Politiker im Redaktionsgespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. „Die Kommunen, die eine schlechte Ladeinfrastruktur haben, werden das spüren“, mahnte Wissing. Jede zweite Kommune in Deutschland habe derzeit keine einzige Ladesäule. „Wir brauchen Schnellladesäulen und Flächen dafür. Aber das muss vor allem vor Ort gelöst werden.“ Der Minister regte an: „Wir sollten viele Ideen sammeln und überlegen, wie wir jede einzelne gute Idee möglichst schnell realisieren können.“