Hochschulen Mehr Deutschlandstipendien für Studierende

Fast 1500 Studierende in Rheinland-Pfalz sind im vergangenen Jahr mit einem sogenannten Deutschlandstipendium gefördert worden. Das seien 8,2 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, teilte das Statistische Landesamt in Bad Ems am Montag mit. Somit erhielten 1,4 Prozent der Studierenden an einer rheinland-pfälzischen Hochschule solch ein Stipendium. 2018 hatte die Zahl der Deutschlandstipendiaten landesweit noch bei 1150 gelegen.