Mehr Busse und Leihräder wegen gesperrter Rheinbrücke

Mainz Während der Sperrung der wichtigen Theodor-Heuss-Brücke zwischen Mainz und Wiesbaden fahren mehr Busse über den Rhein und es stehen in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt mehr Leihräder zur Verfügung.

Ausnahmeregelungen für Autofahrer werden laut Eder während der vierwöchigen Sanierung lediglich abends und an den Wochenenden für Fastnachtsredner gewährt, die sonst ihre Termine dies- und jenseits des Rheins nicht erfüllen könnten. Diese „lebensnah gestaltete“ Regelung gelte an den entsprechenden Terminen für etwa 5 bis 18 Fastnachter.

Die Sperrung soll am Sonntag (12. Januar) ab 6.00 Uhr eingerichtet werden. Die Schranken würden dann rund um die Uhr kontrolliert. Mit Verkehrsbeeinträchtigungen an der Brücke sei vor allem noch am Montag (13.) in beiden Richtungen zu rechnen, sagte der Geschäftsführer der Verkehrsgesellschaft Mainzer Mobilität, Jochen Erlhof. Er rechne damit, dass sich die Situation ab dem dritten oder vierten Tag einpendele. Autofahrer müssten sich aber auf deutlich mehr Verkehr auf den beiden anderen Rheinbrücken - der Schiersteiner- und der Weisenauer-Brücke - einstellen.