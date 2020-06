Mehr Borreliose-Fälle in Rheinland-Pfalz

Ein Schild warnt an einem Wanderweg vor Zecken. Foto: Sven Hoppe/dpa/Archiv/Symbolbild

Koblenz In Rheinland-Pfalz ist die Zahl der nach einem Zeckenbiss an Borreliose erkrankten Menschen gestiegen. In diesem Jahr habe es bisher 377 Fälle gegeben, teilte das Landesuntersuchungsamt (LUA)in Koblenz am Montag mit.

Im Vergleichszeitraum des Vorjahres waren es nur 316; im Gesamtjahr 2019 wurden insgesamt 1185 Fälle gezählt. Borreliose ist eine Bakterienkrankheit, die Rötungen und grippeähnliche Symptome verursachen, aber auch Herz oder Hirn schädigen kann.