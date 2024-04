Mainz Mehr Besucher und steigende Abo-Zahlen am Staatstheater

Am Staatstheater Mainz werden zur kommenden Spielzeit 30 Premieren beim Musiktheater, Schauspiel und Tanz zu sehen sein. 29 Stücke bleiben in der Spielzeit 2024/25 weiter auf dem Programm, kündigte Intendant Markus Müller am Freitag in Mainz an. Dazu werden den Besucherinnen und Besuchern Lesungen, Liederabende, Diskurs-Formate und Projekte geboten.