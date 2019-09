Antidiskriminierungsstelle des Landes (LADS) : Deutlich mehr Beschwerden über Diskriminierung

Mainz Immer mehr Menschen in Rheinland-Pfalz beklagen sich über Diskriminierung bei der Arbeit oder auf dem Wohnungsmarkt. In den vergangenen 15 Monaten ist die Zahl der Beschwerden bei der Antidiskriminierungsstelle des Landes (LADS) stark gestiegen, wie das Familienministerium mitteilte: 111 Menschen hätten sich in diesen Monaten an die LADS gewandt – doppelt so viele wie im gleichen Zeitraum zuvor.

