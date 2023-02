Industrie : Mehr Aufträge für saarländische Industrie

Saarbrücken Die saarländischen Industriebetriebe haben im vergangenen Jahr ein deutliches Auftragsplus verbucht. Sie erhielten 7 Prozent mehr Bestellungen als im Vorjahr, wie das Statistische Landesamt Saarland am Dienstag in Saarbrücken mitteilte.

Betriebe in der Metallerzeugung und Metallbearbeitung nahmen 2,7 Prozent mehr Aufträge in die Bücher, wobei die Auslandsbestellungen um 4,7 Prozent rückläufig waren. Hohe Nachfragen meldeten den Angaben zufolge die Hersteller von Metallerzeugnissen, deren Orderbücher ein Plus von 13,8 Prozent auswiesen. Im Maschinenbau übertraf das Bestellvolumen das Vorjahresniveau um 5,1 Prozent. Bei Herstellern von Autos und Kfz-Teilen zogen die Aufträge um 7,6 Prozent an.