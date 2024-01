Bundesagentur für Arbeit Mehr Arbeitslose in Rheinland-Pfalz

Die Arbeitslosigkeit ist in Rheinland-Pfalz im Dezember leicht und im gesamten Jahr 2023 deutlich gestiegen. 113.100 Frauen und Männer waren im letzten Monat des Jahres arbeitslos, 1700 oder 1,5 Prozent mehr als vier Wochen zuvor, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch in Saarbrücken mitteilte. Die Arbeitslosenquote lag bei 5,0 Prozent, nach 4,9 Prozent im November und 4,6 Prozent im Dezember vor einem Jahr.