Mehr Arbeitslose in Rheinland-Pfalz zu Jahresbeginn

Saarbrücken/Mainz Im ersten Monat des Jahres ist die Arbeitslosigkeit gestiegen. Betroffen sind alle Personengruppen. Die Kräftenachfrage der Unternehmen war weiterhin rückläufig. Für sprunghafte Bewegungen in die eine oder andere Richtung haben Experten keine Anzeichen.

Die Arbeitslosigkeit in Rheinland-Pfalz ist zu Jahresbeginn gestiegen. Im Januar waren rund 106 800 Menschen arbeitslos gemeldet, das waren 10,8 Prozent mehr oder 10 400 Menschen mehr als im Dezember 2019. Das teilte die Regionaldirektion der Arbeitsagentur am Donnerstag in Saarbrücken mit. Im Vergleich zu Januar 2019 ergibt sich ein Plus von 3600 Menschen oder 3,5 Prozent.