Landesregierung : Mehr Angriffe gegen Rettungskräfte: „Absoluter Tabubruch“

Mainz Die Gewalt gegen Polizei und Rettungsdienste nimmt zu. Meist spielen Alkohol und Drogen dabei eine Rolle. Kurz vor Fastnacht richtet die Landesregierung einen Appell an die Bürger.

Beschimpft, bedroht, angefeindet: Die Zahl der Angriffe auf Rettungskräfte hat in den vergangenen Jahren zugenommen. Kurz vor Beginn der Straßenfastnacht haben die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Innenminister Michael Ebling (beide SPD) die Rettungswache des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Mainz besucht und die Bürger zu einem anständigen und respektvollen Umgang mit den Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitätern aufgerufen. Dreyer verurteilte die Angriffe auf die Helfer als „absoluten Tabubruch“. Ebling kündigte ein entschiedenes staatliches Vorgehen gegen die Täter an: „Wir werden das nicht dulden.“