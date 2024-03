Geschlechtergerechtigkeit Mehr als nur Fakten zu Frauen in Rheinland-Pfalz

Sie sind in der Überzahl, werden im Schnitt älter und arbeiten häufiger in Teilzeit: Die Rede ist von Frauen. In Rheinland-Pfalz gibt es nach einer Zusammenstellung des Statistischen Landesamtes diverse Unterschiede zwischen den Geschlechtern, auf die ein Blick zum internationalen Frauentag an diesem Freitag (8. März) lohnt.