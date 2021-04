Mehr als 900 neue Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz

Mainz Die Gesundheitsämter in Rheinland-Pfalz haben am Donnerstag 966 neue Corona-Infektionen gemeldet. Die landesweite Inzidenz stieg innerhalb eines Tages leicht auf 90,9, wie das Landesuntersuchungsamt mitteilte.

Die höchste Inzidenz gab es am Donnerstag in der Stadt Ludwigshafen mit 171,8. Danach folgen der Kreis Germersheim (154,2), die Stadt Worms (149,6) und Speyer (142,4). Über einer Inzidenz von 100 sind 12 der 36 Kreise und Städte. Unter 100 war am Donnerstag der Kreis Bitburg-Prüm. Dennoch beschloss Landrat Joachim Streit (Freie Wähler) eine nächtliche Ausgangsbeschränkung von Freitag bis Sonntag für die Zeit von 21 bis 5 Uhr. Als Grund nannte der Kreis einen enormen Anstieg der Fallzahlen in der Verbandsgemeinde Speicher.