Mehr als 900 neue Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz

Mainz Die Gesundheitsämter in Rheinland-Pfalz haben am Mittwoch 914 neue Corona-Infektionen registriert. Aktuell seien demnach 14 932 Menschen im Land mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert, teilte das Landesuntersuchungsamt mit.

Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen bezogen auf 100 000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen, lag am Mittwoch in ganz Rheinland-Pfalz bei 101,1 und damit unter dem Wert der Vorwoche (122,1). Den höchsten Wert gibt es in Ludwigshafen mit 185,2. Danach folgen der benachbarte Kreis Südliche Weinstraße (165,6), der Kreis Bad Kreuznach (156,6) und die Stadt Worms (152,0). Drei Kommunen liegen unter dem Schwellenwert von 50: der Kreis Bitburg-Prüm (44,0), die Stadt Trier (48,4) und der Kreis Kusel (49,8).