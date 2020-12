Mehr als 900 neue Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz

Testsets mit Abstrichstäbchen liegen in einem Testzentrum für Corona-Verdachtsfälle. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Mainz Die Zahl der Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz ist am Mittwoch um 962 auf 52 125 gestiegen. Die Zahl der Menschen, die mit oder an Covid-19 starben, stieg um 23 auf 759. Aktuell sind 16 707 Menschen in Rheinland-Pfalz mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert.

