919 Menschen in Grand Est an Corona gestorben

1487 Menschen konnten dort bereits das Krankenhaus verlassen.

Die Zahl der Menschen, die in unserer Nachbarregion an den Folgen ihrer Corona-Erkrankung gestorben sind, ist auf 919 gestiegen. Das hat die regionale Gesundheitsbehörde ARS mitgeteilt. Eingerechnet werden aber nur die Sterbefälle in den Krankenhäusern und Kliniken. Die Dunkelziffer könnte also noch höher sein, wenn man zum Beispiel Todesfälle in den Altersheimen dazu zählt.