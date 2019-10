Mehr als 90 000 Besucher bei „Pharaonengold“-Ausstellung

Völklingen Die Ausstellung „Pharaonengold“ im Weltkulturerbe Völklinger Hütte wird um fünf Monate bis zum 26. April 2020 verlängert. Grund sei das große Besucherinteresse, teilte die Weltkulturerbestätte am Mittwoch in Völklingen mit.

In der seit Mitte Mai laufenden Schau seien bereits mehr als 90 000 Besucher gezählt worden. Ursprünglich sollte die Ausstellung am 24. November enden. „Pharaonengold - 3000 Jahre altägyptische Hochkultur“ zeigt Goldschätze aus dem Alten Ägypten, die nach Angaben der Macher in dieser Form noch nie zu sehen gewesen sind. Die Schau umfasst 160 Exponate. Die Stücke stammten aus internationalen Privatsammlungen sowie aus Museen in Berlin, Wien und Hildesheim.