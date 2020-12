Mehr als 800 neue Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz

Mainz Die Gesundheitsämter in Rheinland-Pfalz haben zum Beginn der letzten Woche des Jahres 826 neue Corona-Infektionen registriert. Die Gesamtzahl seit Beginn der Pandemie stieg damit auf 69 998 (Stand 11.10 Uhr), wie das Landesuntersuchungsamt am Montag mitteilte.

Innerhalb eines Tages mussten in Rheinland-Pfalz 59 an Covid-19 erkrankte Menschen ins Krankenhaus gebracht werden. Von 238 Covid-19-Patienten, die aktuell auf Intensivstationen behandelt werden, müssen 121 Patienten beatmet werden, wie aus Daten des Intensivregisters der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) vom Montag hervorgeht.

Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen bezogen auf 100 000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen, lag am Montag in ganz Rheinland-Pfalz bei 122,6 und und damit unter dem Wert der Vorwoche (170,4). Die höchsten Werte gibt es in vier pfälzischen Städten: Ludwigshafen (236,9), Frankenthal (227,6), Pirmasens (213,8) und Speyer (197,8). Am niedrigsten ist die Inzidenz im Landkreis Birkenfeld mit 45,7.