Mehr als 800 neue Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz

Medizinischer Mundschutz liegt auf einem Tisch. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Mainz Die Zahl der Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz ist am Dienstag um 835 auf 65 450 gestiegen. Gleichzeitig starben 47 weitere Menschen an oder mit Covid-19, wie das Gesundheitsministerium in Mainz mitteilte.

Aktuell sind 19 597 Menschen im Land mit dem Coronavirus infiziert - so viele wie nie zur gleichen Zeit seit Beginn der Pandemie.

Innerhalb eines Tages mussten in Rheinland-Pfalz 55 an Covid-19 erkrankte Menschen ins Krankenhaus gebracht werden. Damit werden zurzeit 1088 Covid-Patienten im Krankenhaus behandelt, unter ihnen 214 auf einer Intensivstation und 170 mit Beatmung. Insgesamt werden mehr als 1600 Intensivbetten in den Kliniken des Landes vorgehalten.