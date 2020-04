Corona-Krise : Mehr als 80 Corona-Fälle in fünf Pflegeheimen im Regionalverband

Eine Pflegekraft geht in einem Pflegeheim mit einer älteren Dame über einen Korridor. Foto: Christoph Schmidt/dpa/Symbolbild.

Saarbrücken Allein in einem Heim in Püttlingen werden rund 40 Fälle gezählt. Ein Problem ist der Mangel an Schutzkleidung.

Im Saarland werden in einigen Pflegeheimen eine ganze Reihe an Corona-Infektionen gezählt. Der Regionalverband Saarbrücken berichtete am Montagabend von aktuell fünf Altenpflegeheimen, in denen insgesamt mehr als 80 positiv auf das Virus getestete Bewohner seien. Auch mehrere Mitarbeiter von Einrichtungen seien erkrankt. Rund die Hälfte der Fälle entfalle auf eine Seniorenresidenz in Püttlingen.

Betroffen seien auch das Caritas-Seniorenhaus Bischmisheim, das Egon-Reinert-Haus der Stiftung Saarbrücker Altenwohnstift, das Seniorenzentrum Johanna-Kirchner-Haus und das Seniorenheim der Barmherzigen Brüder in Kleinblittersdorf. Die Einrichtungen stünden unter Quarantäne. „Die Träger stehen in Kontakt mit dem Gesundheitsamt und die Hausleitungen sowie Pflegekräfte arbeiten vor Ort engagiert und unermüdlich dafür, weitere Ansteckungen zu verhindern“, erklärte der Regionalverband.

Lesen Sie auch Zahl der Betroffenen hat sich verdreifacht : Schmelzer Pflegeheim: Coronavirus breitet sich weiter rasant aus

Der Regionalverband betonte weiter, umgekehrt seien knapp 90 Prozent der 47 Senioren-Einrichtungen im Regionalverband noch nicht von Corona-Erkrankungen betroffen. Damit das möglichst auch so bleibe, müssten die Pflegeheime alle Schutz- und Hygienemaßnahmen umsetzen, trotz des damit verbundenen Dilemmas: Schirme man die besonders gefährdeten Menschen konsequent von der Außenwelt ab und minimiert die Kontakte untereinander, seien sie zwar vor dem Virus geschützt, aber der Einsamkeit ausgesetzt. Zudem erhöhe sich der personelle Aufwand für die Einrichtungen enorm.