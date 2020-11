Mehr als 750 neue Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz

Auf einem Gehweg liegt eine Maske. Foto: Kira Hofmann/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild/Archiv

Mainz Die Gesundheitsämter in Rheinland-Pfalz haben zum Wochenbeginn 755 neue Corona-Infektionen gemeldet. Insgesamt wurden seit Beginn der Pandemie vor neun Monaten 44 345 laborbestätigte Infektionen (Stand 14.10 Uhr) registriert, wie das Gesundheitsministerium am Montag in Mainz mitteilte.

Die Zahl der Menschen, die mit oder an Covid-19 starben, steigt weiter deutlich an - innerhalb eines Tages kletterte die Zahl der Todesfälle um 29 auf 546. Aktuell sind nach Angaben der Behörde 16 247 Menschen mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert.