Mehr als 700 Einkommensmillionäre in Rheinland-Pfalz

Bad Ems Mehr als eine Million Euro pro Jahr verdienen - für 732 Rheinland-Pfälzer ist der Traum „Einkommensmillionär“ im Jahr 2015 Realität gewesen. Im Durchschnitt verdienten die Rheinland-Pfälzer 3111,50 Euro pro Monat, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch mitteilte.

Am besten verdienten die Menschen im Kreis Mainz-Bingen (46 800 Euro Jahreseinkommen), im Kreis Bad Dürkheim (43 200 Euro) und in Speyer (42 200 Euro). Schlusslichter waren Pirmasens (30 100 Euro) und der Eifelkreis Bitburg-Prüm (31 700 Euro). Auch die Einkünfte in den größeren Städten Kaiserslautern (32 807 Euro), Ludwigshafen (32 644 Euro) und Trier (31 991 Euro) lagen deutlich unter dem Schnitt. Insgesamt waren laut dem Amt die Einkünfte in den Kreisen um 5,2 Prozent höher als in den kreisfreien Städten. Im Südosten des Landes seien im Schnitt die höchsten Beträge erzielt worden.