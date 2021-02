Mehr als 6000 Rheinland-Pfälzer ohne Wohnung

Mainz Tausende Menschen sind in Rheinland-Pfalz wohnungslos. Das geht aus der aktuellen Wohnungsnotfallstatistik des Landes hervor. Demnach waren zum Stichtag 30. September 2019 insgesamt 6177 Personen ohne Wohnung, zwei Jahre zuvor waren es noch 7901 gewesen.

Erhoben wurden die Daten nach Angaben von Sozialministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) von den Kommunen und den freien Trägern der Wohnungslosenhilfe. Allerdings, so heißt es in der Statistik, seien die Zahlen nur bedingt vergleichbar. Die Rückmeldungen aus den Kommunen und von den freien Trägern seien in den vergangenen Jahren unterschiedlich hoch ausgefallen.