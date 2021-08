Mehr als 600 Corona-Neuinfektionen in Rheinland-Pfalz

Testsets mit Abstrichstäbchen liegen in einem Testzentrum für Corona-Verdachtsfälle. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Mainz Die Gesundheitsämter in Rheinland-Pfalz haben am Dienstag 647 neue Corona-Infektionen registriert - so viele wie seit Mitte Mai nicht mehr. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 59,2, wie das Landesuntersuchungsamt mitteilte.

Am Montag waren es 53,8.

Aktuell sind 5204 Menschen nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert (Stand 14.10 Uhr). Seit Beginn der Pandemie im Februar 2020 sind 3922 Covid-19-Patienten in Rheinland-Pfalz gestorben, ein Todesfall mehr als am Montag.

Die höchste Inzidenz gab es am Dienstag in der Stadt Koblenz mit 137,7. Danach folgen der Kreis Germersheim (113,9) sowie die Städte Ludwigshafen (89,4) und Worms (87,4). Am niedrigsten ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Südwestpfalz mit 7,4.