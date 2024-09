Justiz Mehr als 4.800 offene Haftbefehle in Rheinland-Pfalz

Anfang September 2023 waren vom rheinland-pfälzischen Innenministerium 3.675 offene Haftbefehle gezählt worden. In den meisten Fällen habe es sich um Delikte wie Betrug, Diebstahl, Fahren ohne Führerschein und Trunkenheit am Steuer gehandelt, hatte Innenminister Michael Ebling (SPD) auf eine parlamentarische Anfrage der AfD-Fraktion in Mainz mitgeteilt.