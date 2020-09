Mehr als 4400 Menschen beim Stadtradeln an der Saar dabei

Ein Radfahrer. Foto: Oliver Berg/dpa/Symbolbild

Saarbrücken Mehr als 4400 Menschen haben sich im Saarland an einer dreiwöchigen Kampagne zum Stadtradeln beteiligt, die das Fahrrad als Verkehrsmittel im Alltag fördern will. Dabei seien bis Samstag rund 829 000 Kilometer zurückgelegt worden, teilte das Verkehrsministerium am Sonntag in Saarbrücken mit.

Auf diese Weise seien mehr als 122 Tonnen des klimaschädlichen Treibhausgases CO2 eingespart worden. Im vergangenen Jahr waren es rund 3000 Radlerinnen und Radler mit 670 000 Kilometern gewesen.