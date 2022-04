Bildungsministerium : Mehr als 3000 junge Ukrainer an Schulen in Rheinland-Pfalz

Mehr als 3000 junge Ukrainer an Schulen in Rheinland-Pfalz

Mainz Nach der Flucht vor dem Krieg sollen sich junge Ukrainer willkommen fühlen. Die Angebote zur Sprachförderung werden bei Bedarf ausgebaut. Das Bildungsministerium bemüht sich um Lehrkräfte mit Ukrainisch-Kenntnissen.

Die Schulen in Rheinland-Pfalz haben bisher mehr als 3000 Kinder und Jugendliche aus der Ukraine im Unterricht aufgenommen. Nahezu die Hälfte von ihnen (42 Prozent) lernen jetzt nach Daten des Bildungsministeriums vom 1. April in einer Grundschule. Knapp ein Drittel (29 Prozent) setzt den Bildungsweg in einer Realschule plus fort, zum Teil mit angeschlossener Fachoberschule. Ein Gymnasium besuchen 17 Prozent der jungen Ukrainerinnen und Ukrainer. Kleinere Anteile entfallen auf Integrierte Gesamtschulen und Berufsschulen.