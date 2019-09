Mehr als 260 Menschen im Jahr von Hunden verletzt

Trier/ Mainz Gefährliche Hunde verletzen Hunderte Menschen im Jahr - Attacken auf andere Tiere enden oft tödlich. Anfang September lebten in Rheinland-Pfalz zwar deutlich weniger gefährliche Hunde als 2001, dennoch gab es im vergangenen Jahr mehr Beißvorfälle als damals, wie die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier mitteilt.

Mit 60 Tieren lebten im September die meisten gefährlichen Hunde nach ADD-Auswertungen in Ludwigshafen, gefolgt von 52 im Westerwaldkreis und 49 in Kaiserslautern. Weniger gefährliche Hunde gibt es etwa in Koblenz mit 20 und in Trier mit 18 sowie in Mainz mit 23 Tieren.

Die legale Haltung eines gefährlichen Hundes ist teuer. In Mainz kostet diese nach Angaben vom Bund der Steuerzahler Rheinland-Pfalz 600 Euro jährlich. Zum Vergleich: Der erste nicht gefährliche Hund kostet in Mainz 186 Euro, jeder weitere 216 Euro - beides Spitzenwerte im Land. Ähnlich teuer ist ein gefährlicher Hund in Ludwigshafen (612 Euro). Am meisten zahlen Hundehalter aber mit 800 Euro in Wittlich. Deutlich günstiger ist ein gefährlicher Hund mit 108 Euro hingegen in Koblenz - gleiches gilt für Trier (120 Euro), Kaiserslautern (102 Euro) und Neuwied (96 Euro).