Mehr als 220.000 Menschen leben allein vom Minijob

Mainz/Berlin Arbeitsverhältnisse mit maximal 450 Euro im Montag gibt es vor allem im Handel, bei der Kfz-Reparatur und in der Gastronomie. Die Trierer Bundestagsabgeordnete Katrin Werner spricht von einer Beschäftigung „zweiter Klasse“.

Besonders hoch sind die Anteile der „Minijobber“ an der Bevölkerung im Alter von 15 bis 64 Jahren in den Landkreisen Vulkaneifel, Westerwaldkreis und Altenkirchen sowie in der Stadt Landau. Nach Branchen gibt es die meisten geringfügig Beschäftigten im Handel, bei Wartung und Reparatur von Autos, in der Gastronomie sowie im Gesundheits- und Sozialwesen.