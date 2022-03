Bildungseinrichtungen : Mehr als 1700 Flüchtlinge an Schulen in Rheinland-Pfalz

Ein Stuhl steht in einem Klassenzimmer auf dem Tisch. Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Mainz/Berlin An Schulen, Berufsschulen und Landwirtschaftsschulen in Rheinland-Pfalz sind bisher mehr als 1700 geflüchtete Kinder und Jugendliche aus der Ukraine aufgenommen worden. Eine bis zum 25. März gelaufene Abfrage der Kultusministerkonferenz in den Bundesländern hatte ergeben, dass einen Monat nach Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine 1702 geflüchtete Mädchen und Jungen an Schulen in Rheinland-Pfalz aufgenommen wurden und seitdem dort unterrichtet werden.

Bundesweit wurden 20.205 Kinder und Jugendliche registriert, die an deutschen Schulen unterrichtet werden. Die KMK erklärte weiterhin, dass die Zahlen in den einzelnen Ländern noch höher liegen könnten, da es noch nicht von allen Schulen eine Rückmeldung gab.

© dpa-infocom, dpa:220330-99-732757/2

(dpa)