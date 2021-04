Mehr als 12 000 Impfungen in Hausarztpraxen

Eine Impfung wird in einer Arztpraxis vorbereitet. Foto: Ralf Hirschberger/ZB/dpa/Symbolbild

Saarbrücken Die Corona-Impfungen sind in den saarländischen Arztpraxen nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Saarland erfolgreich angelaufen. In der ersten Woche seien 12 140 Impfungen von 850 Ärzten gegeben worden, teilte die KV am Montag in Saarbrücken mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Die Ärzte würden erwarten, dass die zugesagten Impfstoffmengen in den kommenden Wochen verlässlich ihre Praxen erreichten, um der Nachfrage gerecht zu werden. Es gebe eine „hohe Akzeptanz in der Bevölkerung“ zum Impfen.

Im Saarland wird zudem in vier Impfzentren geimpft. Insgesamt liegt die Quote der Erstimpfungen bei 18,2 Prozent. Vollständig - also zwei Mal - gegen Corona geimpft sind 6,1 Prozent.