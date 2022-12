Fastnacht : Mehr als 1100 Narren ziehen am Neujahrstag durch Mainz

Mainz Erstmals seit drei Jahren feiert Mainz den traditionellen Beginn der Fastnacht wieder mit einem farbenfrohen Umzug am Neujahrstag. Ab 11.11 Uhr sollen mehr als 1100 Gardisten, Musiker und Fahnenträger an der Peterskirche durch die Innenstadt laufen, wie der Mainzer Carneval-Verein (MCV) am Dienstag mitteilte.

Zuletzt gab es in Mainz am 1. Januar 2020 einen Neujahrsumzug. Damals zogen bei frostigen Temperaturen und strahlendem Sonnenschein mehr als 1600 Närrinen und Narren durch die Straßen. Sie wurden von Tausenden am Straßenrand mit vielstimmigem „Prost Neujahr“ und noch etwas zaghaftem „Helau“ bejubelt. In den beiden vergangenen Jahren musste der Umzug wegen der Corona-Pandemie ausfallen.

Ziel der 27 Gruppen wird am Neujahrstag der Domplatz sein, vorher passiert der Umzug den Fastnachtsbrunnen auf dem Schillerplatz. Am Neujahrsempfang nimmt in diesem Jahr Bürgermeister Günter Beck (Grüne) teil - ein neuer Oberbürgermeister wird in Mainz erst am 12. Februar gewählt, gut eine Woche vor dem Rosenmontag, dem Höhepunkt der Fastnacht am 20. Februar. Eine mögliche Stichwahl ist für den 5. März angesetzt.

