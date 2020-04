Die Zahl der Corona-Toten in Grand Est steigt weiter

Medizinisches Personal vor einem Feldlazarett in Mülhausen. Foto: dpa/Jean-Francois Badias

4246 Menschen werden derzeit in Grand Est stationär in Krankenhäusern behandelt. 890 von ihnen müssen intensivmedizinisch betreut werden.

Trauriger Rekord in der Region Grand Est: Seit Ausbruch der Epidemie sind dort nun über 1000 Menschen an den Folgen der Corona-Erkrankung gestorben. Das teilt die französische Regierung in Paris mit.