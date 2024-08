Betriebspraktika Mehr als 100 Praktika im Projekt Ahrtal absolviert

Seit Beginn des Projekts Freiwillige Aufbauzeit im Ahrtal vor zwei Jahren haben 46 Teilnehmende Erfahrungen im Handwerk gesammelt. Bisher seien dabei weit mehr als 100 Praktika in rund 70 Handwerksbetrieben im Ahrtal absolviert worden, hieß bei einem Besuch von Arbeitsministerin Dörte Schall (SPD) in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Das Angebot wird durch Aufenthalte in Lehrwerkstätten der Handwerkskammer Koblenz ergänzt.