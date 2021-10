Mehr als 100 Heuballen in Brand

Ein Feuerwehrfahrzeug steht mit eingeschaltetem Blaulicht auf einer Straße. Foto: Patrick Seeger/dpa/Symbolbild

Bad Kreuznach Mehr als 100 Heuballen sind am Freitag auf einem Feld bei Boos (Kreis Bad Kreuznach) in Brand geraten. Die Feuerwehr habe das Feuer löschen können, teilte die Polizei am Abend in Bad Kreuznach mit. Wegen starker Rauchentwicklung habe der Zugverkehr auf der angrenzenden Bahnstrecke kurzzeitig gestoppt werden müssen.

Der Schaden wird auf rund 5000 Euro geschätzt. Nach Ermittlungen der Polizei handelt es sich um Brandstiftung.