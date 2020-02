Mehr als 100 000 Euro Schaden durch Hausbrand

Saarbrücken Nach einem Feuer in einem Einfamilienhaus in Saarlouis-Roden hat die Polizei eine Frau festgenommen. Nach ersten Erkenntnissen könnte es sich um die Eigentümerin des Reihenhauses handeln, teilte die Polizei in Saarbrücken am Mittwoch mit.



