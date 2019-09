Mehr als 100 000 Euro Schaden bei Brand von Einfamilienhaus

Ober-Olm/Mainz Das Haus einer Familie in Ober-Olm (Kreis Mainz-Bingen) ist am Samstag in Brand geraten. Die Bewohner, ein Ehepaar und seine Kinder, hätten sich selbst ins Freie retten können, teilte die Polizei in Mainz mit.

