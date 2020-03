Mehr Alleinlebende im Saarland erwartet

Wiesbaden Der Trend zu mehr Alleinlebenden hält einer Vorausberechnung zufolge auch im Saarland an. Die Zahl der Haushalte mit nur einer Person werde von rund 204 000 im Jahr 2018 auf rund 211 000 im Jahr 2040 zunehmen, teilte das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mit.



