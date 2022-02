Mehr ältere Arbeitnehmer: Häufiger Probleme mit Vorgesetzten

Saarbrücken/Mainz Trotz Rentenalters arbeiten Tausende Menschen weiter. Die Gründe dafür sind unterschiedlich. Die „Silver Worker“ haben einiges zu bieten, hätten aber oft weniger Handlungsspielräume, wie die Techniker Krankenkasse in einer Studie feststellt.

Mit 65 Jahren ist immer häufiger noch lange nicht Schluss: Die Zahl der sozialversicherten Beschäftigten in Rheinland-Pfalz in dieser Altersgruppe hat sich innerhalb eines Jahres um 9,3 Prozent erhöht. Im Juni 2021 waren fast 19.600 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mindestens 65 Jahre alt, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Saarbrücken mitteilte. Rund 12.000 davon waren Männer und etwa 7500 Frauen. Zwei Drittel von ihnen hätten bereits die Regelarbeitszeitgrenze überschritten, könnten also eigentlich Rente beziehen, sagte der Leiter der Landesvertretung der Techniker Krankenkasse (TK), Jörn Simon, der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.