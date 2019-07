Mehr Ackerstreifen mit Blumen: Mehr ökologische Vielfalt

Wildpflanzen wachsen am Rande eines Gerstenfeldes. Foto: Thomas Frey/Archivbild.

Mainz Gewöhnlicher Blutweiderich, Gemeines Leimkraut, Großblütige Königskerze: Die Zahl der Ackerstreifen mit pollen- und nektarreichen Honigpflanzen hat in Rheinland-Pfalz zugenommen. Bauern, die so für mehr biologische Vielfalt sorgen, können Unterstützung erhalten.

„Im Rahmen der Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen wird die Anlage von Saum- und Bandstrukturen auf Antrag jährlich mit 490 bis 1000 Euro je Hektar gefördert“, teilte das Landwirtschaftsministerium in Mainz der Deutschen Presse-Agentur mit. „Die Fläche stieg von 1284 Hektar in 2011 auf 1591 Hektar in 2018.“