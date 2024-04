Energiepolitik Mega-Solarpark in der Südeifel am Start

In der Südeifel wird an diesem Freitag (10 Uhr) der bisher größte Solarpark in Rheinland-Pfalz eröffnet. Er umfasst elf Standorte mit Photovoltaik (PV)-Anlagen auf einer Fläche von umgerechnet mehr als 300 Fußballfeldern, teilte das beteiligte Unternehmen Enovos als Projektpartner in Saarbrücken mit. Mit einer Gesamtleistung von gut 200 Megawatt Peak könnten rechnerisch rund 60.000 Haushalte mit „grünem“ Strom versorgt werden.