Umweltschutz aus Saarbrücken : „Meermobil“ soll für Meeresverschmutzung sensibilisieren

Saarbrücken/Trier Im Kampf gegen die Vermüllung der Meere setzt die Saarbrücker Meeresbiologin Frauke Bagusche auf den Nachwuchs.

Mit einem „Meermobil“ will sie landesweit Vorträge an Schulen halten und Experimente anbieten, um Kinder für das Thema zu sensibilisieren. Mit ihrer Trierer Berufskollegin Angela Jensen hat sie dazu den Verein „The Blue Mind“ gegründet. „Wir möchten Meer-Wissen auch an jene Orte tragen, die weitab vom Meer liegen - wie etwa das Saarland“, sagen die beiden.