Landtag Medizinstudienplätzen: Keine Mehrheit für Länder-Kooperation

Der Antrag sah vor, mindestens 100 zusätzliche Studienplätze für Humanmedizin an der Universität des Saarlandes in Homburg zu schaffen. Diese sollten dann hälftig in Form von „Rheinland-Pfalz- und Saarland-Stipendien“ vergeben werden, gekoppelt an eine mindestens zehnjährige Tätigkeit in dem jeweiligen Bundesland.