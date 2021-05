Medizinischer Notfall am Steuer: Zwei Schwerverletzte

Blaulicht und der LED-Schriftzug „Unfall“ auf dem Dach eines Polizeistreifenwagens. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Zell Nach einem medizinischen Notfall am Steuer sind am Mittwoch zwei Menschen bei einem Unfall an der Mosel schwer verletzt worden. Ein 61-jähriger Mann habe bei der Einfahrt in einen Kreisverkehr wegen des Notfalls plötzlich unkontrolliert Gas gegeben, teilte die Polizei mit.

Dabei prallte er auf der Bundesstraße 53 zwischen Traben-Trarbach und Zell gegen ein anderes Auto, in dem ebenfalls zwei Menschen saßen. Der 61-Jährige und die Beifahrerin des anderen Autos wurden mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wurde auf etwa 15 000 Euro geschätzt.