Medizinerin für App mit Gründerpreis ausgezeichnet

Trier Ärztin Enise Lauterbach (44) aus Trier hat eine Messenger-App entwickelt, mit der die Kommunikation zwischen niedergelassenen Ärzten und Krankenhäusern verbessert werden soll. Bisher hapere es im medizinischen Alltag immer wieder daran, dass Mediziner sich gegenseitig nicht erreichen könnten, wenn es bei der Behandlung von Patienten um den Austausch von Befunden oder Informationen gehe, sagte die Kardiologin in Trier am Freitag.

Lauterbach, die bis 2018 als Fachärztin in einem Trierer Krankenhaus arbeitete, hat eine Firma für ihre digitalen Lösungen gegründet. Dafür ist sie am Freitag mit dem ersten Gründerinnenpreis der Industrie- und Handelskammer (IHK) Trier ausgezeichnet worden. Für die „beste weibliche Gründungsidee 2019“ erhielt sie ein Preisgeld von 1000 Euro. Nach Angaben der IHK Trier ist die Kammer die erste in Rheinland-Pfalz, die einen solchen Preis verlieht.