Mediziner: Es mangelt an Schlaflaboren in Deutschland

Mainz In Deutschland fehlen nach Einschätzung der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin (DGSM) Schlaflabore oder schlafmedizinische Ambulanzen. Die Wartezeiten seien sehr lang, sagte der DGSM-Vorsitzende Peter Young der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.

Grund sei der Kostendruck im Gesundheitssystem, schlafmedizinische Leistungen würden nicht mehr so vergütet wie noch vor einigen Jahren. Am Freitag (21. Juni) ist der „Aktionstag Erholsamer Schlaf“, für den die Gesellschaft in diesem Jahr Mainz als Ort für Veranstaltungen ausgewählt hat. Dazu zählt eine Information für Patienten im Katholischen Klinikum.

„Man braucht einfach sein Quantum Schlaf“, sagte der Neurologe und Schlafmediziner, der Chefarzt einer Rehaklinik im oberbayerischen Bad Feilnbach ist. Niemand komme auf die Idee, sich die Finger abzuhacken und noch Klavier spielen zu wollen. Ähnlich sei es beim Schlaf: Wenn er zu kurz komme, stoße der Mensch an Grenzen. „Irgendwann geht es nicht mehr.“ Wieviel Schlaf ein Mensch pro Nacht benötige, sei individuell und genetisch festgelegt. Bei der Mehrheit seien es rund sieben Stunden, andere bräuchten fünf oder bis zu zehn Stunden. Wichtig sei, in sich hineinzufühlen. Förderlich seien regelmäßige Schlafzeiten.

Hinzu kämen Menschen mit Atemaussetzern im Schlaf, sagte Young. Auch das führe immer wieder zu einer Unterbrechung der Traum- und der Tiefschlafphase und mindere den Erholungseffekt der Nachtruhe. Ein Zeichen für unerholsamen Schlaf seien mehrere Träume in einer Nacht, wenn derjenige nach den einzelnen Traumphasen immer wieder kurz wach sei. „Der gesunde Schläfer träumt, erinnert sich in der Regel an den letzten Traum vor dem Erwachen in den Morgenstunden.“