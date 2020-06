Kostenpflichtiger Inhalt: Covid-19 in Grand Est : Grassierte Covid-19 im Elsass bereits 2019?

Die grenznahe Region Grand Est in Frankreich war besonders stark von Corona betroffen. Umstritten ist, ob das Virus dort bereits vor Weihnachten grassierte. Foto: dpa/Daniel Bockwoldt

Colmar In der Grenzregion könnte es erste Corona-Patienten bereits im November gegeben haben, so ein Experte. Eindeutig lässt sich das aber nicht belegen.

Ende Februar wurde ein einwöchiges Treffen einer Freikirche in Mühlhausen zum Infektionsherd mit dem neuartigen Coronavirus in ganz Frankreich. Mittlerweile sind mehr als 5000 Menschen in der Grenzregion Grand Est im Zusammenhang mit dem neuartigen Coronavirus gestorben. Doch war schon Monate davor Covid-19 bereits im Umlauf in Frankreich? Das glauben zumindest Mediziner aus dem Albert-Schweitzer-Krankenhaus im elsässischen Colmar.

Das Team um den Radiologen Michel Schmitt hat in den vergangenen Wochen die Akten von rund 3000 Patienten durchforstet, die zwischen Oktober und April eine Computertomographie im Brustkorbbereich erhielten. Dabei wurden die Bilder, die Covid-19-typische Verletzungen aufweisen, aussortiert und je nach Fall durch einen zweiten und manchmal einen dritten Arzt analysiert. Die Auswertung dieser Bilder zeigt laut Schmitt, dass zwei Fälle vom neuartigen Coronavirus bereits Mitte November wahrscheinlich in Colmar untersucht worden seien – ohne dass die Ärzte wussten, womit sie es zu tun hatten. Auch im Dezember weisen zwölf Bilder Covid-19-ähnliche Verletzungen auf. Im Januar sind es 16.

„Viele von uns haben ab Ende des Herbstes und im Laufe des Winters atypische Fälle von grippeähnlichen Erkrankungen festgestellt, die oft zweiphasig verliefen, ungewöhnlich lang andauerten und mit seltenen Begleiterscheinungen wie den Verlust von Geschmack- und/oder Geruchssinn, Erschöpfung und langer Kraftlosigkeit einher gingen“, sagt Schmitt. Es seien aber andere Bilder gewesen als diejenige von viralen Lungenerkrankungen, die er sonst in dieser Jahreszeit zu Gesicht bekomme.

Laut Schmitts Bericht wurden die ersten regulären Influenza-Fälle im vergangenen Winter im Elsass am 23. Dezember festgestellt. Mit einer Zunahme der Fälle bis zum epidemischen Höhepunkt am 28. Januar. Dass Patienten an einer Grippe mit Lungenentzündung außerhalb der Saison erkranken, hält der Arzt für zweifelhaft. Doch er warnt auch: Selbst wenn die Computertomographie eine Technik ist, mit der sich schnell und deutlich Anzeichen des Covid-19 nachweisen ließen, sei sie nicht so spezifisch wie ein PCR-Test. „Wir sind Radiologen. Wir analysieren Aufnahmen, keine Viren. Wir werden nie einen viralen Beweis vorbringen können“, sagt Schmitt. „Nichtsdestotrotz kann man den Ausbruch einer Krankheit nicht willkürlich erst ab dem Tag datieren, an dem ein Erkennungstest dafür verfügbar ist.“