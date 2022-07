Bundesliga : Medien: Newcastle United will U21-Nationalspieler Burkardt

Mainz Englischen Medien zufolge hat Newcastle United Interesse an einer Verpflichtung von U21-Nationalspieler Jonathan Burkardt vom FSV Mainz 05. Demnach steht der am Montag 22 Jahre alt gewordene Stürmer auf der Einkaufsliste des Premier-League-Vereins.

Burkardt hatte in der abgelaufenen Bundesligasaison seinen Durchbruch geschafft und war in 34 Spielen elf Mal erfolgreich. Der Vertrag des U21-Kapitäns bei den Rheinhessen läuft noch bis zum 30. Juni 2024.

Gegen Newcastle hatte es zuletzt Proteste von Mainzer Fans gegeben. So hatte unter anderem der Fanverband der Supporters wegen der Eigentümerstruktur der Engländer mit einem saudi-arabischen Konsortium eine Absage des Testspiels zwischen beiden Vereinen am 18. Juli in Kufstein gefordert. Saudi-Arabien steht wegen Menschenrechtsverstößen in der Kritik. Die Mainzer Vereinsführung hält am Testspiel fest, sieht es in erster Linie als sportliches Kräftemessen. Mit Fanvertretern wurde ein Treffen vereinbart.